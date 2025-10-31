ArcelorMittal Aktie

Frühes Investment 31.10.2025 10:04:19

CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ArcelorMittal-Investment gewesen.

Am 31.10.2024 wurden ArcelorMittal-Anteile via Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendete das ArcelorMittal-Papier bei 22,68 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,409 ArcelorMittal-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ArcelorMittal-Papiers auf 33,41 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,31 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 47,31 Prozent.

Der Börsenwert von ArcelorMittal belief sich zuletzt auf 25,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

