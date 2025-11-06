ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|
06.11.2025 10:00:40
AKTIE IM FOKUS: ArcelorMittal steigen deutlich nach Quartalszahlen
PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von ArcelorMittal haben am Donnerstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Zuletzt gewann der Stahlwert fünf Prozent. Damit nahm die Aktie wieder Kurs auf das Mehrjahreshoch im Bereich von 35 Euro.
Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen zwar von Zahlen zum dritten Quartal, die den Erwartungen lediglich entsprochen hätten, verwiesen aber auf Signale der Stabilisierung.
Zudem sei der Ausblick auf das kommende Jahr von Zuversicht geprägt. Kurzfristig bleibe die Lage unterdessen schwierig und der Gegenwind durch Zölle halte an./mf/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|07:08
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|31.10.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|33,30
|2,78%