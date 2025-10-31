ArcelorMittal Aktie

32,92EUR -0,08EUR -0,24%
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

31.10.2025 20:02:30

ArcelorMittal Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal vor den am 6. November erwarteten Quartalszahlen von 28,50 auf 29,50 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Er bleibe neutral, was die anstehenden Zahlen des Stahlherstellers betreffe, schrieb Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Analyst begründete dies unter anderem damit, dass Stahlhersteller, die ihre Zahlen bereits vorgelegt hätten, die Konsensschätzungen wegen einer enttäuschenden Stahlnachfrage in der EU und den USA verfehlt hätten. Dabei verwies er auf SSAB, Outokumpu und Acerinox./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
29,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
33,29 € 		Abst. Kursziel*:
-11,38%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
32,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,39%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

