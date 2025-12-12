CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bouygues-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit der Bouygues-Aktie statt. Der Schlusskurs des Bouygues-Papiers betrug an diesem Tag 28,86 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Bouygues-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,465 Bouygues-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.12.2025 150,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 43,36 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 50,24 Prozent vermehrt.

Am Markt war Bouygues jüngst 16,49 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at