CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cap Gemini-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Cap Gemini-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 118,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Cap Gemini-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 84,746 Cap Gemini-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 20.11.2025 10 766,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 127,05 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 7,67 Prozent vermehrt.
Cap Gemini markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
