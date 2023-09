CAC 40-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Saint-Gobain eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Saint-Gobain-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 35,53 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,815 Saint-Gobain-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.09.2023 160,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56,99 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 60,40 Prozent.

Der Saint-Gobain-Wert an der Börse wurde auf 29,23 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at