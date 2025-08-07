Saint-Gobain Aktie

ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Saint-Gobain auf 'Kaufen' - Fairer Wert 108 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Saint-Gobain anlässlich der jüngst präsentierten Halbjahrezahlen von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 88 auf 108 Euro angehoben. Der Baustoffkonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Franzosen seien gut aufgestellt, um vom robusten Renovierungsmarkt zu profitieren. Zudem erachtet der Experte die über Zukäufe stark verbreiterten Spezialchemieaktivitäten mittelfristig als deutlich wertschöpfend. Ferner erwartet der Fachmann positive Impulse durch den Anfang Oktober stattfindenden Kapitalmarkttag./rob/la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

18:20 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
05.08.25 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
04.08.25 Saint-Gobain Neutral UBS AG
04.08.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
