Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|
07.08.2025 19:34:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Saint-Gobain auf 'Kaufen' - Fairer Wert 108 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Saint-Gobain anlässlich der jüngst präsentierten Halbjahrezahlen von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 88 auf 108 Euro angehoben. Der Baustoffkonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Franzosen seien gut aufgestellt, um vom robusten Renovierungsmarkt zu profitieren. Zudem erachtet der Experte die über Zukäufe stark verbreiterten Spezialchemieaktivitäten mittelfristig als deutlich wertschöpfend. Ferner erwartet der Fachmann positive Impulse durch den Anfang Oktober stattfindenden Kapitalmarkttag./rob/la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)mehr Nachrichten
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)mehr Analysen
|18:20
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:20
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:20
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|04.08.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.24
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|96,32
|2,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVage Hoffnung auf Fortschritte in der Ukraine: ATX schließt deutlich stärker -- DAX setzt sich über 24.000 Punkten fest -- Asiens Börsen schlussendlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit kräftigen Gewinnen. Der deutsche Aktienmarkt legte ebenfalls deutlich zu. Beim Dow geht es abwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag freundliche Tendenzen auszumachen.