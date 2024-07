CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SRTeleperformance von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in SRTeleperformance-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

SRTeleperformance-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der SRTeleperformance-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 348,00 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,287 SRTeleperformance-Papiere. Die gehaltenen SRTeleperformance-Aktien wären am 09.07.2024 30,37 EUR wert, da der Schlussstand 105,70 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 69,63 Prozent.

Alle SRTeleperformance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at