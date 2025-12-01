Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Unibail-Rodamco Aktie

WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246

Performance unter der Lupe 01.12.2025 10:04:31

CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Unibail-Rodamco-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Unibail-Rodamco-Investment verlieren können.

Am 01.12.2015 wurde die Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Unibail-Rodamco-Anteile bei 246,15 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hat, hat nun 40,626 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 91,62 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 722,12 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 62,78 Prozent eingebüßt.

Unibail-Rodamco wurde am Markt mit 13,12 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

