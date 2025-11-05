Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Investmentbeispiel
|
05.11.2025 10:05:10
CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Renault-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Renault-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Renault-Papier an diesem Tag 92,88 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Renault-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,077 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 36,24 EUR, da sich der Wert eines Renault-Anteils am 04.11.2025 auf 33,66 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 63,76 Prozent eingebüßt.
Renault erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|24.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Renault Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
