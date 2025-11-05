Renault Aktie

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

Investmentbeispiel 05.11.2025 10:05:10

CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Renault-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Renault eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Renault-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Renault-Papier an diesem Tag 92,88 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Renault-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,077 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 36,24 EUR, da sich der Wert eines Renault-Anteils am 04.11.2025 auf 33,66 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 63,76 Prozent eingebüßt.

Renault erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

24.10.25 Renault Hold Deutsche Bank AG
24.10.25 Renault Outperform Bernstein Research
23.10.25 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.25 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Renault Hold Deutsche Bank AG
Renault S.A. 34,08 0,09%

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

