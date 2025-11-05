CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Renault-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Renault eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Renault-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Renault-Papier an diesem Tag 92,88 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Renault-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,077 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 36,24 EUR, da sich der Wert eines Renault-Anteils am 04.11.2025 auf 33,66 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 63,76 Prozent eingebüßt.

Renault erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at