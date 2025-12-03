CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veolia Environnement-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Veolia Environnement eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Veolia Environnement-Papier statt. Der Schlusskurs des Veolia Environnement-Papiers betrug an diesem Tag 21,28 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investiert hat, hat nun 469,835 Anteile im Depot. Die gehaltenen Veolia Environnement-Aktien wären am 02.12.2025 13 705,09 EUR wert, da der Schlussstand 29,17 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,05 Prozent angewachsen.

Am Markt war Veolia Environnement jüngst 21,14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at