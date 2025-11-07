CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alstom von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Alstom eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Alstom-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Alstom-Aktie 34,93 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Alstom-Aktie investiert, befänden sich nun 286,286 Alstom-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 21,04 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 023,45 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,77 Prozent abgenommen.

Der Alstom-Wert an der Börse wurde auf 9,98 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at