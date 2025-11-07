Alstom Aktie

Alstom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

Lohnendes Alstom-Investment? 07.11.2025 10:04:27

CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alstom von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Alstom eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Alstom-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Alstom-Aktie 34,93 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Alstom-Aktie investiert, befänden sich nun 286,286 Alstom-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 21,04 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 023,45 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,77 Prozent abgenommen.

Der Alstom-Wert an der Börse wurde auf 9,98 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Alstom S.A.

Analysen zu Alstom S.A.

10.10.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Alstom Neutral UBS AG
09.10.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Alstom S.A. 20,86 -1,23% Alstom S.A.

