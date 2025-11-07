Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Lohnendes Alstom-Investment?
|
07.11.2025 10:04:27
CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alstom von vor 5 Jahren angefallen
Das Alstom-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Alstom-Aktie 34,93 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Alstom-Aktie investiert, befänden sich nun 286,286 Alstom-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 21,04 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 023,45 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,77 Prozent abgenommen.
Der Alstom-Wert an der Börse wurde auf 9,98 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alstom S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Alstom S.A.mehr Analysen
|10.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|09.10.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|09.10.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|07.01.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.24
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|22.04.24
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|08.09.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|23.07.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|20,86
|-1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.