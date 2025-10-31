CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Alstom-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Alstom-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19,67 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Alstom-Aktie investiert hat, hat nun 50,830 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 107,07 EUR, da sich der Wert eines Alstom-Anteils am 30.10.2025 auf 21,78 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,71 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Alstom belief sich zuletzt auf 10,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at