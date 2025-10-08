Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr am 13. November rechne er mit einer weiter soliden Dynamik und einem Umsatzwachstum sowie einer Barmittelentwicklung, die beide über der Zielvorgabe für das Jahr liegen dürften, schrieb Gael de-Bray in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zum neuen Kursziel verwies er darauf, dass er seine Ergebnisschätzungen (EPS) mit Blick auf negative Wechselkursveränderungen gesenkt, den Bewertungszeitraum aber weiter in die Zukunft verschoben habe. Die Aktie werde mit einem 40-prozentigen Abschlag zur Investitionsgüterbranche bewertet./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
