CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bouygues von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bouygues-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Bouygues-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Bouygues-Aktie betrug an diesem Tag 30,90 EUR. Bei einem Bouygues-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,236 Bouygues-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 114,76 EUR, da sich der Wert eines Bouygues-Papiers am 11.01.2024 auf 35,46 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,76 Prozent zugenommen.

Der Bouygues-Wert an der Börse wurde auf 13,49 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at