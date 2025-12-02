Crédit Agricole Aktie

Profitable Crédit Agricole-Anlage? 02.12.2025 10:03:57

CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Crédit Agricole-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Crédit Agricole-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Crédit Agricole-Papiers betrug an diesem Tag 9,53 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Crédit Agricole-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 049,428 Crédit Agricole-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 399,52 EUR, da sich der Wert eines Crédit Agricole-Papiers am 01.12.2025 auf 16,58 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 74,00 Prozent.

Der Börsenwert von Crédit Agricole belief sich jüngst auf 49,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

12.06.24 Crédit Agricole Buy Jefferies & Company Inc.
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) 16,78 1,88%

ATX und DAX legen zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag im Verlauf fester. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
