CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Crédit Agricole-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Crédit Agricole-Papier an diesem Tag 12,93 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Crédit Agricole-Aktie investiert hätte, hätte er nun 77,369 Anteile im Depot. Die gehaltenen Crédit Agricole-Aktien wären am 24.11.2025 1 245,26 EUR wert, da der Schlussstand 16,10 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,53 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Crédit Agricole eine Börsenbewertung in Höhe von 48,70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
