CAC 40-Wert SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein SRTeleperformance-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Die SRTeleperformance-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen SRTeleperformance-Anteile an diesem Tag bei 113,40 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,882 SRTeleperformance-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,14 EUR, da sich der Wert einer SRTeleperformance-Aktie am 22.10.2024 auf 97,68 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 13,86 Prozent.

SRTeleperformance wurde am Markt mit 5,82 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at