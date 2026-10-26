Cadence Design Systems Q3 Sales Increase

(RTTNews) - Cadence Design Systems (CDNS) released a profit for third quarter of $289.747 million

The company's earnings totaled $289.747 million, or $1.05 per share. This compares with $287.122 million, or $1.05 per share, last year.

Excluding items, Cadence Design Systems reported adjusted earnings of $582.187 million or $2.11 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 22.0% to $1.633 billion from $1.338 billion last year.

Cadence Design Systems earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $289.747 Mln. vs. $287.122 Mln. last year. -EPS: $1.05 vs. $1.05 last year. -Revenue: $1.633 Bln vs. $1.338 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.19 To $ 2.25 Full year EPS guidance: $ 8.37 To $ 8.43 Full year revenue guidance: $ 6.387 B To $ 6.417 B