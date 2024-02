CALIDA Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

CALIDA Holding AG: Jahresabschluss 2023



23.02.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung Calida GROUP Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement Sursee (Schweiz), 23. Februar 2024 Jahresabschluss 2023: Solide operative Entwicklung während strategischer Neuausrichtung –

profitable Kernmarken als tragfähiges Fundament Leichter währungsbereinigter Umsatzrückgang um 1.7% auf CHF 304.4 Mio. – Marke CALIDA mit weiterer Umsatzsteigerung

Weitere Umsatzsteigerung des Online-Handels um 18.4% auf CHF 97.2 Mio. – Umsatzanteil Online-Handel erneut gesteigert auf 31.9%

Bereinigter Betriebsgewinn der fortgeführten Geschäftsbereiche von CHF 12.2 Mio. – Unternehmensergebnis (inklusive nicht fortgeführter Geschäftsbereiche) von

CHF -66.5 Mio. aufgrund einmaliger Wertberichtigungen

Beibehaltung der aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik mit Vorschlag von CHF 0.60 pro Aktie «Die CALIDA GROUP entwickelte sich in einem sehr anspruchsvollen Umfeld operativ solide und erwirtschaftete im Vorjahresvergleich einen leicht tieferen Umsatz. Unsere Kernmarken CALIDA, AUBADE und LAFUMA MOBILIER sind international gut aufgestellt und bilden das solide Fundament unserer Gruppe. Darüber hinaus war das Geschäftsjahr 2023 geprägt durch die umfassende Bereinigung und Wertberichtigungen auf den zuletzt getätigten Akquisitionen sowie durch eine strategische Neuausrichtung mit dem Fokus ‹operative Exzellenz›. Die strategische Weichenstellung mit Fokus auf unsere profitablen Kernmarken wird die weitere nachhaltige Entfaltung der CALIDA GROUP unterstützen», kommentiert Felix Sulzberger, exekutiver Verwaltungsratspräsident der CALIDA GROUP, den Jahresabschluss 2023. Strategische Neuausrichtung mit Fokus auf operative Exzellenz – leichter Umsatzrückgang im Jahr 2023 Im Rahmen der Strategieüberprüfung wurden die Devestition von ERLICH TEXTIL, die Einstellung des Multibrand-Shops Onmyskin sowie Wertberichtigungen und strategische Anpassungen bei COSABELLA beschlossen. Gleichzeitig wurde der Fokus für die nächsten drei Jahre neu mit operativer Exzellenz definiert. Im Zentrum steht somit die Optimierung des Geschäftes mit den bestehenden profitablen Konzernmarken. Ziel ist es, ein solides organisches Wachstum sowie eine Steigerung der Profitabilität und des Cash Flow zu erreichen. Die CALIDA GROUP erreichte 2023 mit den fortgeführten Geschäftsbereichen einen Umsatz von CHF 304.4 Mio. (-4.6%); währungsbereinigt liegt er um 1.7% tiefer als im Vorjahr. Dabei liegen die Umsätze der Kernmarken deutlich über dem Niveau vor der COVID-Pandemie. Dies verdeutlicht einmal mehr, dass alle drei Kernmarken CALIDA, AUBADE und LAFUMA MOBILIER gut im Markt verankert sind und dank einer soliden Produkt-, Marken- und Vertriebsstrategie alle Voraussetzungen haben, um sich weiterhin positiv zu entwickeln. Zum Gruppenumsatz steuerte CALIDA einen Umsatz von CHF 157.7 Mio. bei. Dies entspricht einem leichten Wachstum zum Vorjahr von währungsbereinigt 3.8% (in CHF +1.4%) und von über 22% im Vergleich zum Resultat vor der COVID-Pandemie. Diese erfreuliche Entwicklung basiert insbesondere auf dem weiter gesteigerten Umsatz über die Online-Kanäle der Marke. Der Umsatz von AUBADE belief sich auf einen um 4.0% tieferen Umsatz von EUR 70.9 Mio. (in CHF -7.1%), ein Plus von über 25% gegenüber 2019. LAFUMA MOBILIER musste im Jahr 2023 einen Umsatzrückgang von 23.2% auf EUR 48.9 Mio. (in CHF -26.0%) hinnehmen. Während der COVID-Pandemie profitierte LAFUMA MOBILIER stark von den Lockdowns: Einerseits wurden Garten- und Balkonmöbel besonders nachgefragt, andererseits konnten Mitbewerber nicht liefern, da diese praktisch ausnahmslos in Fernost produzieren. Die Kehrseite dieser Entwicklung folgte im vergangenen Jahr, dem ersten Post-COVID-Jahr. Sehr hohe Lagerbestände bei Händlern führten zum deutlichen Rückgang. Dennoch übersteigt das aktuelle Umsatzniveau das Ergebnis von 2019 um 18%. Der Umsatz der US-Lingeriemarke COSABELLA reduzierte sich um 1.8% auf USD 25.1 Mio. Dieser Rückgang ist insbesondere auf die Lagerbereinigung und die besonders in den USA negative Konsumentenstimmung zurückzuführen. Nach der vorsichtigeren Neubeurteilung des Geschäftsplans wurde 2023 genutzt, um mit operativen und strukturellen Massnahmen die Grundlagen für eine profitable und attraktive Lingeriemarke mit Wachstumschancen im amerikanischen Markt zu schaffen. Dies dürfte noch während einiger Jahre finanzielle und personelle Ressourcen seitens der Gruppe erfordern. Erfolgreicher, stabiler E-Commerce – weiterhin aktionärsfreundliche Dividendenpolitik Der Online-Handel der CALIDA GROUP konnte im Berichtsjahr erneut stark zulegen und erwies sich als äusserst gewinnbringend. Nach einer währungsbereinigten Steigerung von 18.4% im Vorjahresvergleich liegt er nun bei CHF 97.2 Mio. 31.9% der Umsätze der fortgeführten Geschäftsbereiche der CALIDA GROUP werden damit über den eigenen Online-Handel generiert (Vorjahr: 26.7%). Der bereinigte Betriebsgewinn der fortgeführten Geschäftsbereiche (ohne ausserordentliche Positionen und ohne ERLICH TEXTIL) der CALIDA GROUP beläuft sich im Jahr 2023 auf CHF 12.2 Mio. (Vorjahr: CHF 30.0 Mio.). Die EBIT-Marge beträgt 4.0% (Vorjahr: 9.4%). Für das Geschäftsjahr resultiert ein bereinigter Reingewinn der fortgeführten Geschäftsbereiche von CHF 7.0 Mio. (Vorjahr: CHF 23.9 Mio.) Durch die bereits kommunizierten einmaligen Kosten für die fortgeführten Geschäftsbereiche in Höhe von CHF 51.8 Mio. (Wertberichtigungen COSABELLA, Abwicklungskosten Onmyskin) ergibt sich ein Unternehmensverlust von CHF 44.8 Mio. Von diesen einmaligen Aufwendungen sind aber lediglich CHF 4.8 Mio. cashwirksam. Der Verlust aus den nicht fortgeführten Geschäftsbereichen (ERLICH TEXTIL) beläuft sich auf CHF 21.7 Mio., der Unternehmensverlust insgesamt beträgt CHF 66.5 Mio. Nach einem negativen Free Cash Flow bedingt durch die tieferen Umsätze und hohen Lagerbestände im ersten Halbjahr konnte in der zweiten Jahreshälfte eine klare Steigerung erreicht werden. Zum Jahresende belaufen sich der Free Cash Flow auf CHF -8.6 Mio. (Vorjahr: CHF -29.0 Mio.), die Investitionen auf CHF 9.7 Mio. (Vorjahr: CHF 12.2 Mio.). Die IFRS 16 bereinigte Eigenkapitalquote liegt per Ende 2023 bei 58.4% (Vorjahr 67.2%) mit einer Nettoliquidität von CHF 0.3 Mio. (Vorjahr: CHF 19.9 Mio.). Auch nach einem äusserst anspruchsvollen Jahr wird an der aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik festgehalten. Trotz des Unternehmensverlustes und des negativen Free Cash Flow schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 5. April 2024 die Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.60 pro Aktie (Vorjahr: CHF 1.15) vor. Künftig wird sich die Dividendenausschüttung am tatsächlich erwirtschafteten Free Cash Flow orientieren. Veränderungen im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung Im Verwaltungsrat stellen sich Stefan Portmann nach achtjähriger und Laurence Bourdon-Tracol nach zweijähriger Tätigkeit an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat dankt Stefan Portmann und Laurence Bourdon-Tracol für ihr Engagement und ihre wertvollen Beiträge zur stetigen Weiterentwicklung der Gruppe. Neu wird Corinna Werkle als Mitglied des Verwaltungsrates vorgeschlagen. Sie bringt mit über 35 Jahren Führungserfahrung in international tätigen Bekleidungsunternehmen in Europa, Amerika sowie Asien neue Impulse in die CALIDA GROUP ein. Nach 25-jähriger Tätigkeit für die CALIDA GROUP, zuletzt als COO, wird Daniel Gemperle per April 2024 seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Der Verwaltungsrat dankt Daniel Gemperle für seinen langjährigen Einsatz und seinen massgeblichen Beitrag zur Entwicklung der Gruppe. Zudem hat sich Dr. Hanna Huber, seit 2023 als CIDO der CALIDA GROUP tätig, dazu entschieden, eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb der Gruppe zu suchen. Die anspruchsvollen Rahmenbedingungen kombiniert mit einer ausgeprägten Zurückhaltung der Konsumentinnen und Konsumenten sowie einem schwächelnden Handel mit Strukturproblemen erfordert von der CALIDA GROUP und ihren Marken eine hohe operative Flexibilität und Antizipation. Gleichzeitig bieten sich für die gut positionierten Marken mit attraktiven Produkten auch Opportunitäten, um den Markt offensiv zu bearbeiten und weitere Marktanteile zu gewinnen. Für weitere Informationen: Calida Holding AG Dave Müller, CFO Tel.: +41 41 925 43 20 investor.relations@calidagroup.com Jürg Stähelin, IRF Tel.: +41 43 244 81 51 staehelin@irf-reputation.ch Finanzkalender 2024 Generalversammlung 2024 5. April 2024 Halbjahresergebnis 2024 Sommer 2024 CALIDA GROUP Jahresergebnisse 2023 – Bilanz- und Medienkonferenz

Veranstaltung im Park Hyatt und als Live-Webcast



Datum: Freitag, 23. Februar 2024

Zeit: 10.00 Uhr (MEZ)

Ort: Park Hyatt Zürich, Beethoven-Strasse 21, 8002 Zürich



Die Präsentation der Jahresergebnisse ist zudem als Telefonkonferenz und Live-Webcast zugänglich.



Bitte melden Sie sich für eine persönliche oder virtuelle Teilnahme unter dem folgenden Link an: ANMELDUNG



Alle Unterlagen finden Sie auf der Investorenseite auf www.calidagroup.com:

Medienmitteilung zum Jahresabschluss

Jahresbericht 2023



Ab 10.00 Uhr finden Sie ebenfalls auf der Investorenseite die Präsentation zu den Jahresergebnissen. Key Figures CALIDA GROUP Geldwerte in MCHF (IFRS) 2023 2022 ± ± % ± %3 Nettoverkaufserlös 1 304.4 319.1 -14.7 - 4.6% - 1.7% CALIDA 157.7 155.5 2.2 + 1.4% + 3.8% AUBADE 68.9 74.2 -5.3 - 7.1% - 4.0% COSABELLA 4 22.6 14.2 8.4 + 59.2% + 69.3% LAFUMA MOBILIER 47.5 64.2 -16.7 - 26.0% - 23.2% Bereinigter EBITDA 1, 2 18.8 35.9 -17.1 - 47.6% Bereinigte EBITDA-Marge (%) 6.2% 11.3% Bereinigter Betriebsgewinn (EBIT) 1, 2 12.2 30.0 -17.8 - 59.3% Bereinigte EBIT-Marge (%) 4.0% 9.4% Bereinigter Unternehmensgewinn1, 2 7.0 23.9 -16.9 -70.7% Unternehmensgewinn / verlust 1 -44.8 22.9 -67.7 -295.6% Unternehmensergebnis -66.5 37.0 -103.5 -279.7% Free Cash Flow 2 -8.6 -29.0 20.4 - 70.3% Normalisierter Free Cash Flow 2 11.5 17.5 -6.0 - 34.3% Nettoliquidität 0.3 19.9 -19.6 - 98.5% Eigenkapitalquote (%) bereinigt 2 58.4% 67.2% Personalbestand 1 2’484 2’506 -22 - 0.9% 1 aus fortgeführten Geschäftsbereichen 2 gemäss Definition Alternative Leistungskennzahlen siehe Geschäftsbericht Seite 19ff. 3 währungsbereinigt 4 ab Juni 2022 Die CALIDA GROUP ist ein global tätiges Unternehmen für premium Unterwäsche mit Hauptsitz in der Schweiz. Sie besteht aus den Marken CALIDA, AUBADE und COSABELLA im Unterwäsche- und Lingeriesegment sowie der Outdoor-Möbelmarke LAFUMA MOBILIER. Die CALIDA GROUP steht für qualitativ hochwertige Produkte, welche die Kunden jeden Tag aufs Neue begeistern. Im Jahr 2023 erzielte die Gruppe mit knapp 2’500 Mitarbeitenden einen Umsatz von über CHF 304 Millionen. Die Namenaktien der Calida Holding AG (CALN) werden an der SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: Jahresabschluss 2023

Ende der Adhoc-Mitteilung