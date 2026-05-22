KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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22.05.2026 11:49:00
Camunda: ProcessOS optimiert Geschäftsprozesse mit KI
Auf seiner Hauskonferenz kündigte Camunda für seine Plattform ein Intelligence Layer an, das eigenständig aus Geschäftsprozessen lernen und sie verbessern soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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