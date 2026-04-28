Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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28.04.2026 20:42:00
Can Meta make money on AI beyond consumer ads? That’s a big question going into earnings.
While Meta Platforms has shaped up to be good at monetizing artificial intelligence in consumer-facing advertising, some analysts question whether the company’s AI models have applications beyond that.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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