Going Aktie

Going für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

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28.04.2026 20:42:00

Can Meta make money on AI beyond consumer ads? That’s a big question going into earnings.

While Meta Platforms has shaped up to be good at monetizing artificial intelligence in consumer-facing advertising, some analysts question whether the company’s AI models have applications beyond that.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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