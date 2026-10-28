Carvana Aktie
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
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28.10.2026 21:31:40
CARVANA CO. Bottom Line Climbs In Q3
(RTTNews) - CARVANA CO. (CVNA) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $289 million, or $0.39 per share. This compares with $151 million, or $0.21 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 42.4% to $8.040 billion from $5.647 billion last year.
CARVANA CO. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $289 Mln. vs. $151 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.21 last year. -Revenue: $8.040 Bln vs. $5.647 Bln last year.
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Aktien in diesem Artikel
|Carvana Co Registered Shs -A-
|59,94
|-1,74%