CARVANA CO. Bottom Line Climbs In Q3

(RTTNews) - CARVANA CO. (CVNA) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $289 million, or $0.39 per share. This compares with $151 million, or $0.21 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 42.4% to $8.040 billion from $5.647 billion last year.

CARVANA CO. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $289 Mln. vs. $151 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.21 last year. -Revenue: $8.040 Bln vs. $5.647 Bln last year.