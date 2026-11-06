Celsius Holdings Aktie

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WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079

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06.11.2026 04:32:14

Celsius: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Celsius (NASDAQ:CELH) announced third-quarter revenue of $847 million, up 17% year over year. Demand for the acquired energy drink brand Alani Nu propelled overall portfolio results, while core brand sales were affected by retail inventory adjustments. Investors must evaluate whether corporate restructuring and promotional discipline can expand gross profit margins. Three takeaways from the call highlight the company's path forward.

Alani Nu generated net sales of $410 million, up 24% year over year as retail product distribution expanded. That sales momentum cushioned temporary revenue declines in core CELSIUS products while retailers adjusted inventory levels.

Managing distinct beverage lines under one parent company created operational complexity across sales channels. Leadership established brand-led business units to give each beverage line dedicated executive focus while sharing distribution scale.

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