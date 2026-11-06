Celsius Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079
|
06.11.2026 04:32:14
Celsius: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Celsius (NASDAQ:CELH) announced third-quarter revenue of $847 million, up 17% year over year. Demand for the acquired energy drink brand Alani Nu propelled overall portfolio results, while core brand sales were affected by retail inventory adjustments. Investors must evaluate whether corporate restructuring and promotional discipline can expand gross profit margins. Three takeaways from the call highlight the company's path forward.
Alani Nu generated net sales of $410 million, up 24% year over year as retail product distribution expanded. That sales momentum cushioned temporary revenue declines in core CELSIUS products while retailers adjusted inventory levels.
Managing distinct beverage lines under one parent company created operational complexity across sales channels. Leadership established brand-led business units to give each beverage line dedicated executive focus while sharing distribution scale.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Celsius Holdings Inc
|
05.08.26
|Ausblick: Celsius mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Celsius Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|Celsius Holdings Inc
|32,16
|7,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.