CEWE-Aktie fester: CEWE kann Umsatz steigern

Vor allem die online bestellten Fotoprodukte und eine überarbeitete Filialstruktur trieben das Geschäft an. Über die verbesserte Profitabilität zeigte sich das Management des Oldenburger Unternehmens zufrieden.

Die Papiere kletterten somit seit Mitte August um über 16 Prozent. Allerdings liegen sie nach wie vor unter dem Höchststand von 138 Euro im Mai 2021. Damals profitierte CEWE davon, dass viele Menschen im Corona-Lockdown ihre Zeit nutzten, um Fotobücher erstellen.

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, kletterte der Konzernumsatz auf Basis vorläufiger Zahlen um 6,5 Prozent auf 788,8 Millionen Euro. Und das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 7,9 Prozent auf 81,6 Millionen Euro. Beide Kennziffern fielen besser aus als erwartet und liegen am oberen Ende der Prognose, kommentierte Warburg-Analyst Thilo Kleibauer. In den Zahlen ist die im Dezember 2023 veräußerte Gesellschaft Futalis noch enthalten. Vollständige und testierte Zahlen legt der Vorstand am 22. März vor.

Warburg Research belässt CEWE auf "Buy" - Ziel 128 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für CEWE nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Fotodienstleisters sei unerwartet stark ausgefallen, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion.

Die im Nebenwerteindex SDAX gelistete Aktie stieg am Mittwoch um 4,16 Prozent auf 105,20 Euro.

OLDENBURG / HAMBURG (dpa-AFX)