Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Nachmittag steigen

Der SDAX befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,57 Prozent höher bei 16 027,23 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 79,457 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,15 Prozent auf 15 961,13 Punkte an der Kurstafel, nach 15 779,45 Punkten am Vortag.

Bei 16 188,01 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 961,13 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 10.10.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17 124,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 17 394,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 383,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,41 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,67 Prozent auf 33,34 EUR), STRATEC SE (+ 7,18 Prozent auf 21,05 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 6,17 Prozent auf 91,20 EUR), Salzgitter (+ 6,08 Prozent auf 29,68 EUR) und Energiekontor (+ 5,92 Prozent auf 32,20 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen MLP SE (-1,60 Prozent auf 6,14 EUR), EVOTEC SE (-1,18 Prozent auf 5,17 EUR), Klöckner (-1,13 Prozent auf 5,25 EUR), CEWE Stiftung (-1,03 Prozent auf 96,40 EUR) und Medios (-0,98 Prozent auf 12,12 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 1 103 746 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 6,425 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

