EQS-News: CEWE bestätigt mit starkem Q3-Umsatz die Jahresplanung 2025

Neuer Höchstwert: Q3-Gruppen-Umsatz legt um +6,1% zu, Kerngeschäft Fotofinishing wächst um +6,7%, CEWE FOTOBUCH Absatz steigt um starke +7,3%

Auch Kommerzieller Online-Druck kann im Q3 um +2,0% im Umsatz zulegen

Gruppen-EBIT mit -0,4 Mio. Euro auf erwartetem, saison-typischen Q3-Niveau

Ausgezeichnet: CEWE gewinnt den Photographers` Choice 2025 Award

Hervorragend vorbereitet: Produktneuheiten und stärkere Marketingaktivitäten unterstützen die bevorstehende Weihnachts-Saisonspitze



Oldenburg, 13. November 2025. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) legt auch im dritten Quartal weiter im Umsatz zu und erreicht einen neuen Höchstwert: Der Q3-Gruppenumsatz wächst um +6,1% auf 174,4 Mio. Euro (Q3 2024: 164,3 Mio. Euro), das Gruppen-EBIT erreicht mit -0,4 Mio. Euro einen erwarteten, saison-typischen Q3-Wert (Q3 2024: -0,1 Mio. Euro). CEWE hat dabei im dritten Quartal die zusätzlichen Deckungsbeiträge aus dem gestiegenen Geschäftsvolumen u.a. in weitere Marketingmaßnahmen investiert (+2,1 Mio. Euro) – auch bereits in Vorbereitung des wichtigen Weihnachtsgeschäfts. So blickt CEWE optimistisch auf das vierte Quartal, in dem traditionell der Großteil des Jahresergebnisses erwirtschaftet wird: „Die CEWE-Gruppe ist hervorragend für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft aufgestellt, alle Unternehmensbereiche haben sich seit Monaten auf die Saisonspitze bestens vorbereitet. Wir haben erneut mehr in den Markt investiert und unsere starken Markenpositionen weiter ausgebaut, zudem können wir mit vielen Produktneuheiten unsere Kundinnen und Kunden inspirieren, Fotoprodukte höchster Qualität zu gestalten. Die Produktion hat weitere Effizienzsteigerungen realisiert und fokussiert sich auf eine ausgezeichnete Lieferfähigkeit. So stimmt uns gerade der volumengetriebene Geschäftszuwachs der ersten neun Monate sehr positiv, weiteres Wachstum auf Basis unseres hohen Operating-Leverage-Effekts im Q4 erneut in einen Ergebniszuwachs umzusetzen“, so Thomas Mehls, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA. Gerade Fotoprodukte haben für viele Menschen besonders als Weihnachtsgeschenk einen sehr hohen emotionalen Wert und werden unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nachgefragt. Mit den Geschäftszahlen der ersten neun Monate liegt das Unternehmen auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen: Das CEWE-Management prognostiziert für das Gesamtjahr 2025 einen Gruppenumsatz in einer Bandbreite von 835 bis 865 Mio. Euro sowie ein Gruppen-EBIT von 84 bis 92 Mio. Euro.

Geschäftsfeld Fotofinishing wächst weiter

Der Fotofinishing-Umsatz stieg im dritten Quartal 2025 um +6,7% auf 145,3 Mio. Euro (Q3 2024: 136,1 Mio. Euro). Die Zahl der insgesamt abgesetzten Fotos wuchs im dritten Quartal um +6,8% auf 579 Mio. Stück (Q3 2024: 543 Mio. Stück), die Verkaufszahlen des CEWE FOTOBUCH stiegen um +7,3% auf 1,325 Mio. Exemplare (Q3 2024: 1,234 Mio. Exemplare). Der Trend zu höherwertigen Fotobüchern steigerte den Umsatz mit dem CEWE FOTOBUCH dabei sogar um +8,9%. Das Fotofinishing-EBIT liegt mit 0,1 Mio. Euro auf einem Q3-typischen Niveau und damit – trotz z.B. rund 2,1 Mio. Euro Mehrkosten für Marketingmaßnahmen u.a. in Vorbereitung des Q4-Weihnachtsgeschäfts – nur leicht unter dem EBIT des Vorjahresquartals (Q3 2023: 0,4 Mio. Euro). Zudem trägt das aktuelle Quartalsergebnis rund 3,4 Mio. Euro gestiegene Personalkosten aus vereinbarten Tarifanpassungen und Neueinstellungen. CEWE gelingt es weiterhin, durch kontinuierliche Innovation, starke Markenpositionen und umfangreiche Marketingaktivitäten das Fotofinishing-Geschäft erfolgreich auszubauen. Auch in diesem Jahr werden erneut viele Produktinnovationen – wie z.B. neue Premium-Cover-Designs, farbige Einband-Innenseiten und die integrierte Erinnerungstasche für das CEWE FOTOBUCH, der neue Adventskalender zum Befüllen mit 24 Schachteln, neue Fotokalender und die Wandbild-Zahlencollage – das Weihnachtsgeschäft zusätzlich stärken. Eine ganz besondere Ehre wurde CEWE im zurückliegenden Quartal zuteil: Das CEWE FOTOBUCH mit Panorama-Seite wurde als „Favorite Design of the Year“ mit dem Photographers` Choice 2025 Award ausgezeichnet. Das Besondere dabei: Der Preis wird mittels einer weltweiten Online-Umfrage von Fotografen vergeben, die unter allen Gewinnern des TIPA World Awards 2025 abstimmen können.

Kommerzieller Online-Druck wieder mit Umsatzzuwachs

Der Kommerzielle Online-Druck (KOD) zeigt nach einem schwächeren zweiten Quartal im Q3 mit einem Umsatzplus von +2,0% auf 21,5 Mio. Euro (Q3 2024: 21,1 Mio. Euro) eine leichte Erholung in einem insgesamt weiter schwierigen Gesamtmarkt. Damit erreicht der KOD im Q3 ein um 0,2 Mio. Euro leicht schwächeres EBIT von -0,2 Mio. Euro (EBIT Q3 2024: 0,0 Mio. Euro). V.a. die bewusste Investition in internationale Märkte sowie das allgemein durchsetzbare Preisniveau in einem stark preiskompetitiven Wettbewerbsumfeld haben dabei zu diesem leichten Ergebnisrückgang geführt. Zudem führt der Ausbau des Produktionsstandorts von SAXOPRINT in Dresden zu einer "Hybrid-Produktion" aktuell noch zu geringen Mehraufwänden. Hierbei wird zur weiteren Effizienzsteigerung die aktuelle Offset-Produktion parallel durch Digitaldruckkapazitäten ergänzt.

CEWE-Einzelhandel zeigt sich mit erneuter Umsatzsteigerung weiter gut aufgestellt

Das im Segment Einzelhandel ausgewiesene Handelsgeschäft mit Foto-Hardware (Kameras, Objektive, Fotozubehör) erreicht im dritten Quartal einen um +7,1% deutlich gestiegenen Umsatz von 7,6 Mio. Euro (Q3 2024: 7,1 Mio. Euro). Dabei hat sich v.a. das Einzelhandels-geschäft in Norwegen und Polen mit dem Schwerpunkt auf Premium-Produkte sehr positiv entwickelt. Grundsätzlich verzichtet CEWE im Einzelhandel weiterhin bewusst auf weniger margenträchtiges Handelsgeschäft und fokussiert sich auf das (im Segment Fotofinishing ausgewiesene) Geschäft mit Fotofinishing-Produkten. Der Geschäftsbereich erreicht mit einem Q3-EBIT von 0,0 Mio. Euro (Q3 2024: -0,1 Mio. Euro) ein ausgeglichenes Ergebnis. Auch der Einzelhandel erwirtschaftet den Großteil seines Jahresergebnisses traditionell im Weihnachtsgeschäft des vierten Quartals.

Solide Eigenkapitalquote steigt auf 66,6%, ROCE bei starken 16,8%

Die Eigenkapitalquote ist nach bereits sehr solidem Vorjahresniveau (30.09.2024: 65,8%) nochmals leicht gestiegen auf jetzt 66,6% und unterstreicht damit, dass die CEWE Group weiterhin äußerst stabil aufgestellt ist. Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) zeigte sich per Ende September 2025 mit 16,8% weiter auf starkem Niveau (ROCE 30.09.2024: 18,7%).

Ausblick 2025 mit Q3-Ergebnissen bestätigt

Das CEWE-Management sieht sich durch die Ergebnisse des ersten neun Monate in der abgegebenen Zielsetzung bestärkt und bestätigt den Ausblick für 2025: Der Gruppenumsatz soll 2025 um bis zu +4% zulegen und ist in der Bandbreite von 835 bis 865 Mio. Euro geplant. Das Gruppen-EBIT wird 2025 im Korridor von 84 bis 92 Mio. Euro erwartet, das EBT zwischen 83,5 und 91,5 Mio. Euro und das Nachsteuerergebnis zwischen 58 und 63 Mio. Euro.

Ergebnisse Q1-3 und Q3 2025 im Überblick

CEWE-Geschäftsfelder Einheit Q1-3 2024 Q1-3 2025 Q3 2024 Q3 2025 (1) Fotofinishing Fotos Mio. Stck. 1.556 1.621 543 579 CEWE FOTOBUCH Mio. Stck. 3,591 3,765 1,234 1,325 Umsatz Mio. Euro 396,3 417,5 136,1 145,3 EBIT Mio. Euro 4,9 2,7 0,4 0,1 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -2,2 -1,7 -0,8 -0,6 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 7,1 4,5 1,2 0,6 (2) Einzelhandel Umsatz Mio. Euro 21,0 22,4 7,1 7,6 EBIT Mio. Euro -0,3 -0,2 -0,1 0,0 (3) Kommerzieller Online-Druck Umsatz Mio. Euro 63,7* 63,9 21,1* 21,5 EBIT Mio. Euro 1,5* -0,2 0,0* -0,2 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -0,1 -0,1 0,0 0,0 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 1,6 -0,1 0,0 -0,2 (4) Sonstiges Umsatz Mio. Euro 0,0 0,0 0,0 0,0 EBIT Mio. Euro -1,1 -0,6 -0,4 -0,2 CEWE-Gruppe Einheit Q1-3 2024 Q1-3 2025 Q3 2024 Q3 2025 Umsatz Mio. Euro 481,1* 503,8 164,3* 174,4 EBIT Mio. Euro 5,0* 1,8 -0,1* -0,4 Summe der Kaufpreisallokationen Mio. Euro -2,3 -1,8 -0,8 -0,6 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 7,3 3,6 0,7 0,2 EBT Mio. Euro 5,7 1,7 -0,3 -0,5

Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet.

* Vorjahres-Umsatz und -EBIT im Q3 2024 um -0,158 Mio. Euro und in Q1-3 2024 um -0,500 Mio. Euro angepasst aufgrund der Korrektur einer Großkundenabrechnung im Kommerziellen Online-Druck; Effekt für das Gesamtjahr 2024 war bereits im Q4 2024 berücksichtigt



Erläuterungen zur Tabelle „Ergebnisse nach Geschäftsfeldern“

(1) Fotofinishing: Produktion und Vertrieb von Fotoprodukten wie dem CEWE FOTOBUCH, Kalender, Grußkarten, Wandbilder und einzelnen (analogen und digitalen) Fotos sowie weiterer Fotoprodukte

(2) Einzelhandel: Handel mit Foto-Hardware wie z.B. Kameras oder Objektiven in Norwegen, Schweden, Polen, Tschechien und Slowakei

(3) Kommerzieller Online-Druck: Produktion und Vertrieb von kommerziellen Druckprodukten der Online-Druckportale von SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE

(4) Sonstiges: Struktur- und Gesellschaftskosten sowie das Ergebnis aus Immobilienbesitz und Beteiligungen werden im Geschäftsfeld Sonstiges gezeigt





Über CEWE

Die CEWE Group ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.

Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall – sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.

Zusätzlich hat die CEWE Group für den Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.

Die CEWE Group ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. Dafür steht auch die Gründerfamilie Neumüller als langfristiger Ankeraktionär.