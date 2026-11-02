Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
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02.11.2026 11:09:10
Check Point Software Technologies Ltd Q3 Income Retreats
(RTTNews) - Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $185.2 million, or $1.82 per share. This compares with $358.7 million, or $3.28 per share, last year.
Excluding items, Check Point Software Technologies Ltd reported adjusted earnings of $253.8 million or $2.49 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.1% to $669.8 million from $677.5 million last year.
Check Point Software Technologies Ltd earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $185.2 Mln. vs. $358.7 Mln. last year. -EPS: $1.82 vs. $3.28 last year. -Revenue: $669.8 Mln vs. $677.5 Mln last year.
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