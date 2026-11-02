Check Point Software Technologies Ltd Q3 Income Retreats

(RTTNews) - Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $185.2 million, or $1.82 per share. This compares with $358.7 million, or $3.28 per share, last year.

Excluding items, Check Point Software Technologies Ltd reported adjusted earnings of $253.8 million or $2.49 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 1.1% to $669.8 million from $677.5 million last year.

Check Point Software Technologies Ltd earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $185.2 Mln. vs. $358.7 Mln. last year. -EPS: $1.82 vs. $3.28 last year. -Revenue: $669.8 Mln vs. $677.5 Mln last year.