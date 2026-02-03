Chubb Aktie
WKN DE: A0Q636 / ISIN: CH0044328745
|
03.02.2026 23:33:55
Chubb Limited Profit Climbs In Q4
(RTTNews) - Chubb Limited (CB) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $3.210 billion, or $8.10 per share. This compares with $2.575 billion, or $6.33 per share, last year.
Excluding items, Chubb Limited reported adjusted earnings of $2.982 billion or $7.52 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.9% to $13.134 billion from $12.058 billion last year.
Chubb Limited earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.210 Bln. vs. $2.575 Bln. last year. -EPS: $8.10 vs. $6.33 last year. -Revenue: $13.134 Bln vs. $12.058 Bln last year.
Aktien in diesem Artikel
|Chubb Ltd
|264,00
|0,00%
