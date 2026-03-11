Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
11.03.2026 21:24:48
Claude Now Integrates More Closely With Microsoft Excel and PowerPoint
Anthropic's AI assistant can now keep a single continuous conversation across both tools.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Nachrichten zu EXCEL CO LTDShs
Analysen zu Microsoft Corp.
|11.03.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|19 650,00
|-0,76%
|Microsoft Corp.
|349,20
|-0,06%
|NOW Inc When Issued
|9,75
|0,00%