Clean Harbors Aktie
WKN: 876514 / ISIN: US1844961078
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03.09.2026 17:15:01
Clean Harbors Co-CEO Gerstenberg Sells 2,500 Shares
Eric W. Gerstenberg, Co-CEO of Clean Harbors (NYSE:CLH), sold 2,500 shares of common stock on Aug. 14, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($321.34); post-transaction value based on Aug. 14, 2026, market close ($321.98).Clean Harbors is a leading North American environmental and industrial services provider with a $16.7 billion market capitalization and $6.2 billion in TTM revenue, demonstrating significant scale and market presence. The company's diversified service portfolio and integrated operational infrastructure across waste management, environmental remediation, and sustainability solutions provide competitive advantages in serving complex industrial and commercial customer requirements. With 22,155 employees and a strategic focus on environmental compliance and resource recovery, Clean Harbors maintains a strong market position in the waste management and environmental services sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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