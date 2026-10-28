Clean Harbors Aktie
WKN: 876514 / ISIN: US1844961078
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28.10.2026 12:49:17
Clean Harbors, Inc. Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Clean Harbors, Inc. (CLHB) released earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $208.10 million, or $3.93 per share. This compares with $118.79 million, or $2.21 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 20.7% to $1.869 billion from $1.549 billion last year.
Clean Harbors, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $208.10 Mln. vs. $118.79 Mln. last year. -EPS: $3.93 vs. $2.21 last year. -Revenue: $1.869 Bln vs. $1.549 Bln last year.
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