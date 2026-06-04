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04.06.2026 17:25:00

Cloudflare übernimmt VoidZero - Team hinter Vite wechselt komplett

Cloudflare übernimmt VoidZero und damit das Team hinter Vite, Vitest und Co. Die Werkzeuge sollen quelloffen und herstellerneutral bleiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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