Coca-Cola Aktie

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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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06.09.2026 17:15:00

Coca-Cola: Buy, Sell, or Hold After Its Recent Run?

Coca-Cola (NYSE: KO) is one of the best-known companies in the world, thanks to its namesake beverage brand, so it needs little introduction. However, what's most impressive right now is the stock's performance. It is up 28% over the past year, as of this writing. The average consumer staples stock is only up 5% over that span. Even the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) is "only" up 20%. After a run like that, is Coca-Cola a buy, hold, or sell? Coca-Cola is a well-run business. It is one of the world's largest consumer staples companies. It is globally diversified and has industry-leading capabilities in distribution, marketing, and innovation. The company's fundamental strength is evident in its status as a Dividend King, with 64 consecutive annual dividend increases. The only consumer staples peer with a better record is Procter & Gamble (NYSE: PG), but P&G doesn't make food. So, Coca-Cola is the food company with the best dividend record.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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29.07.26 Coca-Cola Buy UBS AG
29.07.26 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
29.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
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