Coca-Cola Aktie

82,78EUR -0,11EUR -0,13%
Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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27.10.2026 14:05:56

Coca-Cola Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Coca-Cola nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 US-Dollar belassen. Der Getränkekonzern habe trotz einer hohen Messlatte überraschend stark abgeschnitten sowie die Jahresziele für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft und das Ergebnis je Aktie angehoben, schrieb Andrea Teixeira in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:16 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 95,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 92,47 		Abst. Kursziel*:
2,74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 92,45 		Abst. Kursziel aktuell:
2,76%
Analyst Name::
Andrea Teixeira 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Coca-Cola Co. 82,85 -0,05% Coca-Cola Co.

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14:02 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
14:02 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
13:08 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
13:06 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:03 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
13:01 BioNTech Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:00 Iberdrola Buy UBS AG
12:39 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
12:33 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12:14 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
12:11 ASML NV Buy UBS AG
12:09 Douglas Neutral UBS AG
12:08 HSBC Holdings Neutral UBS AG
12:06 Porsche vz. Buy UBS AG
10:59 BP Outperform RBC Capital Markets
10:51 arGEN-X Outperform Bernstein Research
10:48 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:44 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
10:39 JOST Werke Buy Warburg Research
10:36 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 voestalpine buy Deutsche Bank AG
10:01 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09:59 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:31 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
09:30 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:20 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
09:16 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
09:03 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:58 Valeo Hold Deutsche Bank AG
08:56 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
08:45 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
08:15 Südzucker Overweight Barclays Capital
08:15 Novartis Market-Perform Bernstein Research
08:13 ATOSS Software Neutral UBS AG
08:07 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:04 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
07:55 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07:51 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
07:50 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:32 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:31 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
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