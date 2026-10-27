Coca-Cola Aktie
|82,78EUR
|-0,11EUR
|-0,13%
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Coca-Cola nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 US-Dollar belassen. Der Getränkekonzern habe trotz einer hohen Messlatte überraschend stark abgeschnitten sowie die Jahresziele für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft und das Ergebnis je Aktie angehoben, schrieb Andrea Teixeira in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 95,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 92,47
|
Abst. Kursziel*:
2,74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 92,45
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,76%
|
Analyst Name::
Andrea Teixeira
|
KGV*:
-
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|Coca-Cola Outperform
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|19.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|14:05
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Coca-Cola Outperform
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|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Coca-Cola Buy
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|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|82,85
|-0,05%
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|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14:29
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|14:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:00
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12:39
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:33
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:14
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:09
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12:08
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|12:06
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:59
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|10:48
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.