NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Coca-Cola von 74 auf 76 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Umsatz und Gewinn des ersten Quartals hätten die Erwartungen klar geschlagen, schrieb Bonnie Herzog in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Eine geringere Steuerquote treibe die Jahresziele nach oben. Die Bewertungsprämie der Aktien liege aber inzwischen klar über ihrem historischen Schnitt./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 22:46 / EDT

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