Coca-Cola Aktie
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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Coca-Cola von 74 auf 76 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Umsatz und Gewinn des ersten Quartals hätten die Erwartungen klar geschlagen, schrieb Bonnie Herzog in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Eine geringere Steuerquote treibe die Jahresziele nach oben. Die Bewertungsprämie der Aktien liege aber inzwischen klar über ihrem historischen Schnitt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 22:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Neutral
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 76,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 78,35
|
Abst. Kursziel*:
-3,00%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 78,58
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,28%
|
Analyst Name::
Bonnie Herzog
|
KGV*:
-
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