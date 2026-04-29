Coca-Cola Aktie

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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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29.04.2026 12:07:33

Coca-Cola Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Coca-Cola von 74 auf 76 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Umsatz und Gewinn des ersten Quartals hätten die Erwartungen klar geschlagen, schrieb Bonnie Herzog in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Eine geringere Steuerquote treibe die Jahresziele nach oben. Die Bewertungsprämie der Aktien liege aber inzwischen klar über ihrem historischen Schnitt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 22:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Neutral
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 76,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 78,35 		Abst. Kursziel*:
-3,00%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 78,58 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,28%
Analyst Name::
Bonnie Herzog 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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