Coeur Mining Inc. Profit Drops In Q3

(RTTNews) - Coeur Mining Inc. (CDE) announced earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $109.382 million, or $0.11 per share. This compares with $266.824 million, or $0.41 per share, last year.

Excluding items, Coeur Mining Inc. reported adjusted earnings of $97.849 million or $0.10 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 77.4% to $983.616 million from $554.567 million last year.

Coeur Mining Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $109.382 Mln. vs. $266.824 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.41 last year. -Revenue: $983.616 Mln vs. $554.567 Mln last year.