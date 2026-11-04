Coeur Mining Aktie
WKN DE: A0RNL2 / ISIN: US1921085049
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05.11.2026 00:38:51
Coeur Mining Inc. Profit Drops In Q3
(RTTNews) - Coeur Mining Inc. (CDE) announced earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $109.382 million, or $0.11 per share. This compares with $266.824 million, or $0.41 per share, last year.
Excluding items, Coeur Mining Inc. reported adjusted earnings of $97.849 million or $0.10 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 77.4% to $983.616 million from $554.567 million last year.
Coeur Mining Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $109.382 Mln. vs. $266.824 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.41 last year. -Revenue: $983.616 Mln vs. $554.567 Mln last year.
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