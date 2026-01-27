Community Bank System Aktie
WKN: 896709 / ISIN: US2036071064
|
27.01.2026 12:55:14
Community Financial System, Inc. Q4 Income Rises
(RTTNews) - Community Financial System, Inc. (CBU) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $54.42 million, or $1.03 per share. This compares with $49.79 million, or $0.94 per share, last year.
Excluding items, Community Financial System, Inc. reported adjusted earnings of $59.55 million or $1.12 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.8% to $215.45 million from $196.29 million last year.
Community Financial System, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $54.42 Mln. vs. $49.79 Mln. last year. -EPS: $1.03 vs. $0.94 last year. -Revenue: $215.45 Mln vs. $196.29 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Community Bank System IncShs
|
26.01.26
|Ausblick: Community Bank System stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Ausblick: Community Bank System öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.10.25
|Erste Schätzungen: Community Bank System gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)