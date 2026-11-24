Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
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24.11.2026 06:00:15
Compass reignites City exodus fears
Catering company is latest heavyweight to plan New York shift as groups seek to boost liquidity and valuationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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