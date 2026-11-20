Constellium Aktie
WKN DE: A2PWZL / ISIN: FR0013467479
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20.11.2026 19:30:02
Constellium: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Constellium (NYSE:CSTM) raised its full-year outlook after delivering record third-quarter adjusted EBITDA, or earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. Long-term investors should care because expansion projects in high-margin aerospace and recycling are building structural earnings power.
Three takeaways from the call highlight what matters for long-term shareholders.
Aerospace manufacturers are accelerating production to meet massive order books, driving demand for high-value aluminum components. Constellium is expanding its capacity to capture tight market conditions and renegotiate contracts at higher prices.
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