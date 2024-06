Core Scientific-Aktie zieht zweistellig an: Kooperation mit KI-Startup CoreWeave birgt Milliardenpotenzial

• Core Scientific setzt auf Diversifikation• Mehrere Standorte sollen für KI-Anwendungen optimiert werden• Milliardenumsätze aus Zusammenarbeit mit CoreWeave erwartet

Core Scientific, ein Krypto-Mining-Unternehmen, das es jüngst erst aus der Insolvenz geschafft hat, vollzieht einen bedeutenden strategischen Wandel hin zu künstlicher Intelligenz und High-Performance Computing. Dazu wurde die bestehende Kooperation mit dem von NVIDIA unterstützten Cloud-Dienstanbieter CoreWeave erweitert.

Milliarden-Deal für Core Scientific

Wie Core Scientific in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird es im Rahmen der neu unterzeichneten Vereinbarungen rund 200 Megawatt an Infrastruktur bereitstellen, um den High-Performance-Computing-Betrieb ("HPC") von CoreWeave zu hosten. Dazu werden mehrere bestehende Standorte umgebaut, um die Infrastruktur für komplexe KI-Anwendungen zu optimieren und so zu verbessern, dass sie geeignet ist, um die NVIDIA-GPUs von CoreWeave zu hosten. Diese Änderungen sollen dann in der ersten Hälfte des Jahres 2025 in Betrieb gehen.

Sobald die HPC-Infrastruktur betriebsbereit ist, wird das Projekt für Core Scientific während der ersten vereinbarten zwölf Jahre der Vertragslaufzeit Gesamteinnahmen in Höhe von über 3,5 Mrd. Dollar generieren, schätzt Core Scientific. So werden sich aus den neuen Verträgen jährliche Umsätze von rund 290 Millionen Dollar erhofft.

"Unsere wachsende Beziehung zu CoreWeave schafft für Core Scientific einen Weg, unser Geschäftsmodell zu diversifizieren und unser Portfolio zwischen Bitcoin-Mining und alternativem Compute-Hosting auszubalancieren, was uns in die Lage versetzt, den Cashflow zu maximieren und das Risiko zu minimieren, während wir gleichzeitig unser erhebliches Engagement im Hinblick auf das Aufwärtspotenzial von Bitcoin beibehalten", kommentierte Adam Sullivan, Core Scientifics Chief Executive Officer, die vertiefte Zusammenarbeit mit CoreWeave.

So reagiert die Core Scientific-Aktie

Bei den Anlegern kommt die Nachricht gut an: An der NASDAQ klettert die Core Scientific-Aktie zeitweise um 25,01 Prozent auf 6,58 Dollar.

Redaktion finanzen.at