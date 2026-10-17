Could Buying Plug Power Today Transform $1,000 Into Life-Changing Wealth?

Plug Power (NASDAQ: PLUG), a developer of hydrogen charging technologies, went public in 1999 at a reverse-split-adjusted price of $150. It reached a record high of $1,498 at the peak of the dot-com bubble in early 2020, but now trades at roughly $1 per share. Could investing $1,000 in this beaten-down stock generate life-changing gains for daring investors?

Plug Power originally planned to build hydrogen charging systems for homes. But after those ambitious plans fizzled out, it pivoted toward hydrogen fuel cells, charging systems, electrolyzers, and storage systems. It's already deployed 76,000 fuel cell systems, but it's heavily dependent on Amazon and Walmart, both of which use its fuel cells and charging systems in their hydrogen-powered forklifts. However, most of Plug's recent growth has been driven by its sales of electrolyzers for new decarbonization projects.

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