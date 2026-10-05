Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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05.10.2026 23:55:01
Could Disney End Up Being the Next Nike?
Walt Disney (NYSE:DIS) and Nike have been iconic brands for decades. They have, however, been struggling of late. Their valuations have been declining, and generating strong growth has also been much more of a challenge than it has been in the past. Both have also changed CEOs in recent years.
Disney's decline hasn't been as disastrous as Nike's (it has lost nearly 80% of its value in five years), but it could end up following the same path. Here's why I think investors are better off avoiding the entertainment stock.
Image source: Getty Images.
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