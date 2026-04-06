CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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06.04.2026 15:01:17
CrowdStrike Boosts Share Repurchase Program By $500 Mln To $1.5 Bln
(RTTNews) - CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD), a cybersecurity technology company, said its board has authorized an additional $500 million for its share repurchase program, increasing the total authorization to $1.5 billion.
The company said it has already repurchased 413,130 shares at an average price of $364.57 per share, for a total of $150.6 million under the existing program.
The repurchase program has no fixed expiration date and does not require the company to buy a specific number of shares.
In the pre-market trading, CrowdStrike is 0.72% higher at $402 on the Nasdaq.
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