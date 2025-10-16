CSX Aktie
WKN: 865857 / ISIN: US1264081035
|
16.10.2025 22:47:01
CSX Corp Q3 Income Retreats
(RTTNews) - CSX Corp (CSX) released a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $694 million, or $0.37 per share. This compares with $894 million, or $0.46 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 0.9% to $3.587 billion from $3.619 billion last year.
CSX Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $694 Mln. vs. $894 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.46 last year. -Revenue: $3.587 Bln vs. $3.619 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CSX Corp.mehr Nachrichten
|
15.10.25
|Ausblick: CSX stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|S&P 500-Wert CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CSX von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.10.25
|S&P 500-Titel CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CSX von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
01.10.25
|Erste Schätzungen: CSX mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.09.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
29.09.25
|S&P 500-Wert CSX-Aktie: So viel hätte eine Investition in CSX von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.09.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.09.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)