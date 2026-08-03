Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|
03.08.2026 03:38:22
CXMT’s US$1 trillion target gap flags high stakes in chip battle
Forecast see its valuation in the next 12 months ranging from US$160 billion to US$1.1 trillionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gap Inc.
|
29.07.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gap-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
22.07.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gap-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.07.26
|Investors bet on AI drug discovery despite approval gap (Financial Times)
|
17.07.26
|Chinese AI models narrow cyber gap with US rivals (Financial Times)
|
15.07.26