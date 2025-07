Danones Protein-Produkte sind gefragt - Quartalsgewinn wie erwartet

PARIS (dpa-AFX) - Eine gute Nachfrage nach eiweißhaltigen Lebensmitteln hat den französischen Danone-Konzern (Danone) im zweiten Quartal angetrieben. Skyr, Kefir und andere High-Protein-Produkte waren besonders in Europa, Nord- und Lateinamerika gefragt, wie der Produzent von Marken wie Yopro, Actimel und Alpro am Mittwoch in Paris mitteilte. Der Umsatz zog organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - um 4,1 Prozent an. Von Bloomberg befragte Analysten hatten weniger erwartet. Die Zuwächse wurden aber vom starken Euro aufgezehrt. Der berichtete Umsatz ging daher leicht auf 6,9 Milliarden Euro zurück.

Auf Halbjahressicht ergibt sich mit gut 13,7 Milliarden Euro ein stabiler Umsatz. Der operative Gewinn stieg derweil um 3,7 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro und entsprach damit den Markterwartungen. Der Überschuss ging hingegen um fast 15 Prozent auf gut 1 Milliarde Euro zurück. Hier wirkten sich Einmalkosten für einen Geschäftsumbau in Europa und Indonesien negativ aus. Im Vorjahreszeitraum hatte unter anderem der Verkauf des Russland-Geschäfts das Ergebnis nach oben getrieben.

An seiner Jahresprognose hält das Management fest. So soll der Erlös auf vergleichbarer Basis um 3 bis 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr wachsen. Das bereinigte operative Ergebnis soll stärker zulegen als der Umsatz./lew/stw