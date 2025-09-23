UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Euro STOXX 50-Kursverlauf
|
23.09.2025 09:29:57
Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün
Um 09:12 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 5 458,07 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,661 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,069 Prozent höher bei 5 445,83 Punkten, nach 5 442,05 Punkten am Vortag.
Bei 5 445,83 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 458,07 Punkten den höchsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 5 488,23 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.06.2025, den Wert von 5 221,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 885,57 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 10,98 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 568,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 540,22 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,48 Prozent auf 99,32 EUR), Deutsche Bank (+ 1,33 Prozent auf 31,17 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,24 Prozent auf 91,50 EUR), Siemens (+ 1,17 Prozent auf 229,70 EUR) und adidas (+ 0,98 Prozent auf 180,70 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil UniCredit (-0,97 Prozent auf 64,30 EUR), Rheinmetall (-0,34 Prozent auf 1 933,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,28 Prozent auf 50,65 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,26 Prozent auf 5,43 EUR) und Deutsche Telekom (-0,21 Prozent auf 28,54 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 440 029 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 312,150 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent an der Spitze im Index.
Analysen zu ASML NVmehr Analysen
|16.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|16.09.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08.09.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|16.09.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08.09.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08.09.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|04.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.07.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.07.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|181,25
|1,46%
|ASML NV
|800,90
|-1,28%
|Bayer
|27,46
|0,00%
|Danone S.A.
|72,80
|0,19%
|Deutsche Bank AG
|30,87
|-0,05%
|Deutsche Telekom AG
|28,52
|-0,49%
|Eni S.p.A.
|14,58
|-0,22%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,45
|0,33%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|51,01
|0,69%
|Rheinmetall AG
|1 914,00
|-1,19%
|Siemens AG
|229,60
|0,64%
|Siemens Energy AG
|99,18
|1,93%
|UniCredit S.p.A.
|64,76
|-0,25%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|91,70
|1,37%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 460,70
|0,34%