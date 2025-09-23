Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün

Der Euro STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch am zweiten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 5 458,07 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,661 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,069 Prozent höher bei 5 445,83 Punkten, nach 5 442,05 Punkten am Vortag.

Bei 5 445,83 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 458,07 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 5 488,23 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.06.2025, den Wert von 5 221,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 885,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 10,98 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 568,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 540,22 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,48 Prozent auf 99,32 EUR), Deutsche Bank (+ 1,33 Prozent auf 31,17 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,24 Prozent auf 91,50 EUR), Siemens (+ 1,17 Prozent auf 229,70 EUR) und adidas (+ 0,98 Prozent auf 180,70 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil UniCredit (-0,97 Prozent auf 64,30 EUR), Rheinmetall (-0,34 Prozent auf 1 933,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,28 Prozent auf 50,65 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,26 Prozent auf 5,43 EUR) und Deutsche Telekom (-0,21 Prozent auf 28,54 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 440 029 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 312,150 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent an der Spitze im Index.

