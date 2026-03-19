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Darden Restaurants Aktie

Darden Restaurants für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895738 / ISIN: US2371941053

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19.03.2026 12:13:29

Darden Restaurants Inc. Bottom Line Drops In Q3

(RTTNews) - Darden Restaurants Inc. (DRI) announced a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $306.8 million, or $2.65 per share. This compares with $323.4 million, or $2.74 per share, last year.

Excluding items, Darden Restaurants Inc. reported adjusted earnings of $341.2 million or $2.95 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.9% to $3.345 billion from $3.158 billion last year.

Darden Restaurants Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $306.8 Mln. vs. $323.4 Mln. last year. -EPS: $2.65 vs. $2.74 last year. -Revenue: $3.345 Bln vs. $3.158 Bln last year.

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