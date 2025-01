Darum bleiben Aktien-Analysten von schwachen Tesla-Absatzzahlen unbeeindruckt

• Tesla enttäuscht mit Absatzzahlen für 2024• Tesla-Aktie reagiert mit Verlusten• Stifel bleibt zuversichtlich und hebt Kursziel an

Vor Kurzem sorgten die Absatzzahlen des E-Autopioniers Tesla für das Jahr 2024 unter Anleger für lange Gesichter. So offenbarte der Autohersteller den ersten Rückgang seiner Auslieferungen seit mehr als zehn Jahren. Insgesamt wurden in 2024 1,79 Millionen Stromer an Kunden ausgeliefert. In 2023 waren es jedoch 19.355 Fahrzeuge mehr gewesen. Tesla-Chef Elon Musk hatte zuvor jedoch einen leichten Anstieg der Absatzzahlen in Aussicht gestellt.

Im vierten Jahresviertel 2024 wurden lediglich 495.570 Stromer ausgeliefert - immerhin ein Rekordergebnis. Um den Wert der Vorjahresabsatzzahlen zu schlagen, hätten es jedoch 515.000 E-Autos sein müssen. Zudem blieben die Auslieferungen im letzten Jahr auch hinter den Vorabschätzungen von Analysten zurück.

Tesla-Aktie reagiert mit Verlusten

Dementsprechend verschnupft reagierten Tesla-Aktionäre: Die ließen die Tesla-Aktie am Berichtstag letztlich 6,08 Prozent auf 379,28 US-Dollar abrauschen. Dennoch kann sich die Tesla-Performance in den letzten Monaten mehr als sehen lassen. Allein in den letzten drei Monaten ging es mehr als 61 Prozent nach oben.

Dabei profitierte der Anteilsschein insbesondere von dem Wahlsieg des designierten US-Präsidenten Donald Trump , den Konzernchef Musk schon im Zuge des Wahlkampfs kräftig unterstützte und der auch einen Platz in der künftigen Administration des Republikaners einnehmen wird. Hier erhoffen sich Anleger, dass Tesla insbesondere von einer schnelleren Zulassung für weitreichenderes autonomes Fahren profitieren können wird.

Stifel-Analyst bleibt zuversichtlich

Für Stifel-Analyst Stephen Gengaro sind die enttäuschenden Absatzzahlen kein Grund, der Tesla-Aktie den Rücken zu kehren. Hierfür führte er in einer Analyse, auf die Sawyer Merrit bei X verweist, gleich mehrere Gründe auf. So sieht der Experte insbesondere in den verschiedenen Tesla-Modellen Zukunftspotenzial. So geht Gengaro davon aus, dass ein neu aufgelegtes Model 3 und Model Y zu einem Boost bei den Verkäufen führen können, genauso wie ein neues noch günstigeres Modell, das inoffiziell den Namen Model 2 trägt und von dem erwartet wird, dass es auf eine große Nachfrage treffen und Tesla einer noch breiter gefächerten Kundschaft näherbringen wird.

NEWS: Stifel has raised its $TSLA price target to $492 (from $411).



"We believe Tesla is very well positioned to deliver robust multi-year growth in 2025-27+. In the near term, the revamped Model 3 and upcoming Model Y refresh should bolster sales, followed by the commencement… - Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 6, 2025

Starke Positionierung Teslas

Das Analysehaus sieht Tesla in einer starken Position, um in dem Zeitraum von 2024 bis 2027 und darüber hinaus ein robustes Wachstum zu verzeichnen, schreibt Investing.com. Darüber hinaus legen die Analysten auch große Bedeutung auf die Fortschritte des E-Autobauers im Bereich der künstlichen Intelligenz, insbesondere bei dem Fahrassistenzsystem Teslas mit dem Namen "Autopilot", das ein manuelles Fahren des Stromers langfristig überflüssig und autonomes Fahren möglich machen soll. So hat Konzernchef Musk in der Vergangenheit bereits mehrmals seine Vision vorgestellt, Tesla-Stromer könnten in nicht allzu ferner Zukunft als Robotaxi-Flotte eingesetzt werden. Hieraus ergeben sich laut Stifel wiederum Lizensierungsmöglichkeiten an andere Fahrzeuganbieter, was sich ebenso positiv auf die Story Teslas auswirken dürfte.

Tesla-Kursziel angehoben

Stifel hob zudem die strategische Positionierung und Innovation des E-Autobauers hervor, die das Analysehaus zu einem positiven Ausblick auf die finanzielle Leistung und den Markteinfluss des Unternehmens veranlassten. Angesichts dessen gehen die Analysten von einer positiven Entwicklung der Tesla-Aktie aus. Ihrer Einschätzung nach dürfte sich das Produktangebot des Unternehmen vergrößern und die technologischen Fähigkeiten noch ausbauen. Insgesamt nahmen die Experten die jüngsten Absatzzahlen deshalb zum Anlass, ihre Kaufempfehlung für die Tesla-Aktie zu bekräftigen und erhöhten ihr Kursziel von 411 auf nun mehr 492 US-Dollar kräftig.

Redaktion finanzen.at

